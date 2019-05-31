Год назад в Куропатах начались акции против работы ресторана «Поедем поедим»

Ровно год назад в урочище Куропаты начались регулярные акции протесты против работы ресторана «Поедем поедим».

На строительство развлекательного комплекса вблизи мест захоронения жертв политических репрессий общественные активисты обращали внимание еще в 2012 году. Тогда Генеральная прокуратура провела проверку и установила, что объект строился в охранной зоне Куропат без разрешения Министерства культуры. Однако в 2014 году решением Минкульта охранная зона была уменьшена, и строительство узаконили. Ресторан открылся в июне 2018 года.

Первая акция протеста против работы ресторана состоялась 31 мая. С этого дня защитники Куропат регулярно выходят на дежурство у ресторана, пытаясь блокировать проезд машин на территорию заведения, из-за чего периодически возникают стычки с охраной и посетителями. Защитники Куропат распространяют среди посетителей информационные материалы о месте захоронения, а также проводят гражданские кампании бойкота самого заведения, его поставщиков и партнеров.

20 июля совладелец ресторана «Поедем поедим» Леонид Зайдес собрал журналистов и заявил, что заведение не будет ни закрыто, ни перенесено. У владельцев «есть полный пакет документов, доказывающий, что размещение семейного ресторана «Поедем поедим» в его нынешних границах целиком законно», подчеркнул бизнесмен. «Если же говорить о моральной стороне, то, безусловно, каждый человек может иметь на этот счет свое мнение, — добавил Зайдес. — Обозначу свою позицию и позицию моих компаньонов. Во-первых, «Поедем поедим» — это семейный ресторан, а никак не ресторанно-развлекательный комплекс. Я хотел бы это особо подчеркнуть, мы ориентированы на семейную аудиторию».

Комментируя БелаПАН прошедший год, координатор инициативы «За спасение мемориала «Куропаты» Анна Шапутько отметила, что говорить про эффективность кампании пока рано, поскольку окончательная цель не достигнута — ресторан не закрыт.

«Есть вещи, которых удалось достичь, — это солидарность защитников мемориала Куропаты. То, что Куропатская вахта держится год, — это тоже достижение, не так просто простоять и осень, и зиму, не уйти. Некоторые, конечно, ушли, целые партии (имеются в виду политические партии – БелаПАН.) не выдерживали затяжной обороны. Кто-то разочаровался, что нет быстрого результата, но большинство реально смотрит на вещи, и никто быстрых результатов не ждал», — сказала Шапутько.

По ее словам, защита Куропат фактически стала общественным движением, которое держится благодаря неравнодушным белорусам. В пикетировании ресторана регулярно участвуют Павел Северинец, Дмитрий Дашкевич, Денис Урбанович, Наталия Горячко-Басалыга и многие другие активисты оппозиции. Прекращать Куропатскую вахту они не намерены.

«В защите также участвует много обычных людей, беспартийных, которым больно от этого издевательства над куропатскими жертвами, поэтому они идут сюда. К нам приходят новые люди, молодежь, которые, возможно, не пойдут куда-то за политическими лидерами, но сюда они идут», — добавила Анна Шапутько.

Она обратила внимание на большой информационный резонанс: «Никогда такого не было, чтобы столько информации шло и про Куропаты, и про сталинские репрессии, и про нашу власть, которая помогает сохранять тайну вокруг репрессий, не идет навстречу общественному мнению в этом вопросе». «В этой точке сошлось всё — бизнес, власть и мораль. Даже внутри оппозиционного сообщества далеко не все нас поддержали, а сколько людей еще определяют отношение к этому», — добавила Шапутько.

Помимо протестов, связанных с рестораном, активисты занимаются сохранением народного мемориала Куропаты, поскольку в последние месяцы чиновники занялись благоустройством территории урочища — были демонтированы десятки крестов, установленных активистами, появилась ограда. «Власти ведут себя, как слон в посудной лавке, — говорит Шапутько. — Пока Куропаты не оставят в покое и не начнут работать, согласовывая свои действия с обществом, Куропатская вахта будет стремиться противодействовать этому».

Благоустроить Куропаты распорядился глава государства. 24 мая во время поездки по Минскому району Александр Лукашенко остановился возле урочища и дал указания чиновникам относительно его благоустройства. «Здесь надо заняться дополнительно посадкой деревьев. И они, кто там лежит (они нас видят), спасибо скажут. По периметру — туи можно. Подумайте, как окончательно благоустроить Куропаты. Когда-то мы еще пройдем, посмотрим», — сказал он.

«Но недопустимо, чтобы кто-то тут что-то делал без разрешения. Это же политическая демонстрация, это кому-то надо. Можешь прийти, пожалуйста, помолись, положи цветы и уходи, не мешай этим людям», — добавил Лукашенко.

О ситуации вокруг Куропат он также высказывался во время «Большого разговора с президентом» 1 марта. «Все меня упрекали: Куропаты, Куропаты… Поручил взяться за Куропаты. Установить скромный памятник погибшим, что-то там сделать такое душевное, без великих затрат, чтобы увековечить это место. Так вы же на меня обрушили целый шквал: «А-а-а, тут улада хочет перехватить инициативу, нам не надо никакая власть, мы сами!» Ну, сами — ну так сделайте. Все это используется в каких-то пропагандистских целях. А Куропаты мы в порядок приведем, будьте уверены. Хочет этого кто-то или не хочет», — сказал Лукашенко.

Он заявил об отсутствии оснований для закрытия ресторана «Поедем поедим». Нет ничего плохого в том, чтобы люди после посещения Куропат могли зайти в ресторан и помянуть погибших, считает Лукашенко.