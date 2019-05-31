ГАИ проводит сегодня по всей стране спецмероприятие

По информации Госавтоинспекции, в последний весенний день на территории всей страны пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Внимание – Дети!». Акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщается, сегодня инспекторы ГАИ пристальное внимание уделят проезду водителями пешеходных переходов, а также перевозке юных пассажиров.

Водителям рекомендуется, только увидев маленького пешехода, приближающегося к переходу, снизить скорость и быть готовым в любой момент остановиться. Также необходимо быть предельно внимательным во дворах, так как из-за любой стоящей машины или дерева под колеса автомобиля может выбежать ребенок.