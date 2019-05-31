ГАИ проводит сегодня по всей стране спецмероприятие

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По информации Госавтоинспекции, в последний весенний день на территории всей страны пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Внимание – Дети!». Акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщается, сегодня инспекторы ГАИ пристальное внимание уделят проезду водителями пешеходных переходов, а также перевозке юных пассажиров.

На время Европейских игр на проспекте Дзержинского серьезно изменится схема движения

Водителям рекомендуется, только увидев маленького пешехода, приближающегося к переходу, снизить скорость и быть готовым в любой момент остановиться. Также необходимо быть предельно внимательным во дворах, так как из-за любой стоящей машины или дерева под колеса автомобиля может выбежать ребенок.

Ранее Naviny.by писали, что с 25 мая по 5 июня автомобилисты и мотоциклисты должны в светлое время суток передвигаться с включенным на транспортном средстве ближним светом фар.
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Тэги: ГАИ Внимание — дети

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