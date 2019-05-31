Правительство повысило с 1 июня экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Решением Совета министров (№ 342, от 30 мая) с первого июня повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.
Как отмечается, что новое постановление касается товаров, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Таким образом, новые ставки экспортной пошлины составят:
- на сырую нефть – 110,4 доллара за 1 тонну (выросла на 5,8 доллара);
- на прямогонный бензин – 60,7 доллара/т (+ 3,2 доллара);
- на товарные бензины, на легкие, средние дистилляты, на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – 33,1 доллара/т (+ 1,8 доллара).
Последний раз ставки повышались с 1 мая.