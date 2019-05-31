Госдолг Беларуси составляет 43,7 млрд рублей

Государственный долг Беларуси за первые четыре месяца года снизился на 1,7 млрд белорусских рублей (на 3,8%) и составил на 1 мая 43,7 млрд белорусских рублей (34,8% к ВВП).

При этом внешний госдолг на 1 мая составил 16,7 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,2 млрд долларов (на 1,3%).

За указанный период власти Беларуси:

привлекли внешние госзаймы на 299,6 млн долларов (257,4 млн долларов — Кабмин и банки РФ; 28,2 млн долларов — МБРР; 7,0 млн долларов — Экспортно-импортный банк КНР; 7,0 млн долларов — ЕБРР);

погасили внешний госдолг на 588 млн долларов (249,4 млн — Кабмин РФ; 212,8 млн — Экспортно-импортный банк КНР; 88,3 млн — ЕФСР; 36,0 млн — МБРР; 0,8 млн — ЕБРР и Северный инвестиционный банк; 0,7 млн — Товарно-кредитная корпорация США).

Внутренний госдолг на 1 мая составил 8,5 млрд белорусских рублей, уменьшившись с начала года на 0,4 млрд белорусских рублей (на 4,3%).

По данным Минфина, за январь-апрель размещено внутренних валютных гособлигаций для юр- и физлиц на сумму, эквивалентную 196,2 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юр- и физлиц на сумму, эквивалентную 152,9 млн долларов и 227,2 млн белорусских рублей.

В 2018-м госдолг Беларуси увеличился на 3,2 млрд белорусских рублей, или на 7,6%, и на 1 января 2019 года составил 45,4 млрд белорусских рублей.

В этом году, с учетом платежей по обслуживанию и погашению госдолга, должна направить на выплаты по госдолгу 3,8 млрд долларов. При этом почти треть платежей Беларуси по госдолгу придется на погашение российских кредитов.

Согласно оценкам Международного валютного фонда, если Россия не компенсирует Беларуси негативные последствия налогового маневра в нефтяной отрасли, госдолг республики в среднесрочной перспективе вырастет до 70% ВВП.