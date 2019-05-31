В Беларуси могут включить дорожный налог в цену бензина

По словам замминистра финансов Дмитрия Кийко, предложение, внесенное ведомством президенту, об отвязке от техосмотра так называемого дорожного налога не согласовано.

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Чиновник заявил, что в настоящее время в разработке находится предложение включения пошлины в цену автомобильного топлива. Отметим, ранее Минфин не поддерживал данное предложение.

«Предложение правительства об отвязке государственной пошлины от техосмотра и ее уплаты отдельно пока не нашло поддержку. Поэтому сейчас мы работаем над альтернативными вариантами, в том числе прорабатываем вопрос включения государственной пошлины в цену автомобильного топлива», — отметил замминистра финансов.

Однако, надо иметь в виду, путь от разработки нового предложения до воплощения его в жизнь неблизок. Поэтому, скорее всего, действующий порядок взимания дорожного сбора до конца года не поменяется.

Ранее глава Минтранса Анатолий Сивак заявлял, что считает необходимым отвязать уплату дорожного сбора от процедуры прохождения гостехосмотра.

Государственная пошлина на допуск к дорожному движению не будет включена в стоимость топлива, заявил премьер-министр Сергей Румас 5 октября, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей.

По его мнению, таким образом будет «восстановлена справедливость» в отношении тех лиц, кто использует автомобиль не круглый год.

Тогда премьер заявил, что самое сложное — система контроля, которая позволит выявлять тех, кто сбор не платил.

В то же время первый вице-премьер Александр Турчин в эфире программы «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» подчеркнул, что при оплате государственной пошлины за допуск автомобилей к движению будут применяться понижающие тарифы.