Где в июне ГАИ расставит ловушки на лихачей

Госавтоинспекция продолжает борьбу с нарушителями установленных скоростных режимов.

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Экипажи ДПС несут службу как в открытом, так и в скрытом режиме. Кроме этого, на дороги выставляются переносные датчики контроля скорости.

Так, в частности, столичная ГАИ сообщила, где именно в июне будут находиться радары .

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Напомним, 31 мая ГАИ проводит по всей стране спецмероприятие.