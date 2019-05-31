Как «Шахтер» выступит в чемпионате после завоевания Кубка Беларуси
Сегодня двумя матчами стартует 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу, первый после финала Кубка Беларуси, прошедшего в минувшее воскресенье в Витебске.
В этой связи интересно будет посмотреть на «Шахтер»: как он переключится с праздничного настроения на обычные рабочие будни национального первенства.
31.05.
- «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ» (начало в 18:45);
- «Шахтер» – «Дняпро» (20:45).
01.06.
- «Энергетик-БГУ» – «Городея» (15:00);
- «Витебск» – «Динамо» (Мн) (17:00);
- «Гомель» – БАТЭ (19:00).
02.06.
- «Торпедо» (Мн) – «Минск» (16:00);
- «Слуцк» – «Динамо» (Бр) (18:00);
- «Неман» – «Славия» (19:45).
После девяти туров турнирное положение следующее:
- Динамо (Бр) – 23 очка;
- БАТЭ – 21;
- Шахтер – 21;
- Ислочь – 18;
- Торпедо-БелАЗ – 17;
- Динамо (Мн) – 16;
- Неман – 13;
- Славия – 13;
- Витебск – 13;
- Городея – 11;
- Гомель – 7;
- Дняпро 7;
- Энергетик-БГУ – 6;
- Слуцк – 6;
- Минск – 5;
- Торпедо (Мн) – 4.