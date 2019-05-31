Как «Шахтер» выступит в чемпионате после завоевания Кубка Беларуси

Сегодня двумя матчами стартует 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу, первый после финала Кубка Беларуси, прошедшего в минувшее воскресенье в Витебске.

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

В этой связи интересно будет посмотреть на «Шахтер»: как он переключится с праздничного настроения на обычные рабочие будни национального первенства.

31.05.

«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ» (начало в 18:45);

«Шахтер» – «Дняпро» (20:45).

01.06.

«Энергетик-БГУ» – «Городея» (15:00);

«Витебск» – «Динамо» (Мн) (17:00);

«Гомель» – БАТЭ (19:00).

02.06.

«Торпедо» (Мн) – «Минск» (16:00);

«Слуцк» – «Динамо» (Бр) (18:00);

«Неман» – «Славия» (19:45).

После девяти туров турнирное положение следующее: