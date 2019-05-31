Как «Шахтер» выступит в чемпионате после завоевания Кубка Беларуси

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Сегодня двумя матчами стартует 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу, первый после финала Кубка Беларуси, прошедшего в минувшее воскресенье в Витебске.

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

В этой связи интересно будет посмотреть на «Шахтер»: как он переключится с праздничного настроения на обычные рабочие будни национального первенства.

31.05.

  • «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ» (начало в 18:45);
  • «Шахтер» – «Дняпро» (20:45).

01.06.

  • «Энергетик-БГУ» – «Городея» (15:00);
  • «Витебск» – «Динамо» (Мн) (17:00);
  • «Гомель» – БАТЭ (19:00).

02.06.

  • «Торпедо» (Мн) – «Минск» (16:00);
  • «Слуцк» – «Динамо» (Бр) (18:00);
  • «Неман» – «Славия» (19:45).

После девяти туров турнирное положение следующее:

  1. Динамо (Бр) – 23 очка;
  2. БАТЭ – 21;
  3. Шахтер –  21;
  4. Ислочь – 18;
  5. Торпедо-БелАЗ – 17;
  6. Динамо (Мн) – 16;
  7. Неман – 13;
  8. Славия – 13;
  9. Витебск – 13;
  10. Городея – 11;
  11. Гомель – 7;
  12. Дняпро ­ 7;
  13. Энергетик-БГУ – 6;
  14. Слуцк – 6;
  15. Минск – 5;
  16. Торпедо (Мн) – 4.
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Тэги: футбол-Беларусь

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