Биржа: доллар и евро продолжают расти

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Доллар и евро продолжили рост и на последних майских торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, американская валюта сегодня добавила 0,0036 пункта (+0,17%) и завершила сессию на отметке 2,0989 белорусского рубля (официальный курс на 1 мая был – 2,1057).

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Европейская валюта укрепилась на 0,0054 пункта (+0,23%) – 2,3384 белорусского рубля (на 1 мая – 2,3570).

А вот российская валюта свои позиции сдала на 0,0172 пункта (-0,53%) – 3,2073 белорусского рубля (на 1 мая – 3,2645) за 100 российских рублей.

Таким образом, все основные иностранные валюты в мае снизились:

  • доллар – на 0,0068 пункта;
  • евро – на 0,0186 пункта;
  • российский рубль – на 0,0572 пункта.
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Тэги: валюта

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