Массовые задержания цыган в Могилеве: делом занялась Генпрокуратура

Генеральным прокурором создана рабочая группа, которая даст оценку массовым задержаниям милицией могилевских цыган, говорится в ответе из Генпрокуратуры на обращение правозащитника Алеся Беляцкого.

«Распоряжением генерального прокурора Республики Беларусь создана рабочая группа, которая даст оценку действиям сотрудников органов внутренних дел при задержании лиц цыганской национальности в Могилеве в мае 2019 года», — говорится в документе, который размещен на правозащитном сайте spring96.org .

Беляцкий обратился в Генпрокуратуру 21 мая с просьбой провести проверку законности массовых задержаний цыган после гибели инспектора ГАИ 16 мая в Могилеве. Он попросил принять соответствующие меры прокурорского реагирования, а также рассмотреть необоснованные случаи употребления силы, физического насилия, неоказания необходимой помощи в отношении задержанных и условия их содержания под стражей.

С аналогичной жалобой в прокуратуру Могилевской области обратились местные правозащитники Алексей Колчин, Борис Бухель и Александр Бураков.

Тело 22-летнего лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича было обнаружено поздно вечером 16 мая в лесополосе в двух километрах от Могилева. Перед этим в интернете появились сообщения о возможном его похищении «представителями цыганской национальности» — об этом милиционер якобы успел сообщить коллегам в одном из мессенджеров.

По информации правозащитников, в тот же день представители органов внутренних дел провели рейд по местам компактного проживания цыган и задержали около 100 человек, в том числе женщин и несовершеннолетних детей. Часть из них позже освободили, но около 50 мужчин были задержаны на трое суток. В отношении задержанных начаты административные процессы, они обвиняются в мелком хулиганстве.

21 мая первый замминистра внутренних дел, начальник криминальной милиции Иван Подгурский на вопрос БелаПАН, не считает ли он, что МВД должно извиниться перед цыганами, ответил: «Может быть, и надо. Не знаю, будем ли».

По последней информации правоохранительных органов, основная версия гибели Потаповича — суицид.

23 мая глава МВД Игорь Шуневич, общаясь с журналистами в Палате представителей, заявил, что его ведомство не будет извиняться за задержание цыган в Могилеве, поскольку эти действия правоохранителей были обоснованны. «У министра нет ни повода, ни основания просить извинения у цыганóв. Понятно?» — сказал он.

В этот же день глава Администрации президента Наталья Кочанова провела в Могилеве встречу с представителями местной цыганской общины. Журналистов и правозащитников на встречу не допустили.