Витеблянка украла стиральную машину у соседки по коммуналке

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Уголовное дело по статье 205 УК (Кража) возбуждено в отношении жительницы Витебска, которую подозревают в хищении стиральной машины у своей соседки по коммунальной квартире.

Как сообщает милиция, подозреваемая, позвав на помощь своих приятелей, вытащила «аппарат» из ванной комнаты и сдала его в ближайший пункт приема вторсырья.

Бытовая техника там и была обнаружена – сейчас она уже возвращена хозяйке. А вот соседке, которая, по данным милиции, злоупотребляет спиртным, теперь придется отвечать перед законом.
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Тэги: кража Город: Витебск

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