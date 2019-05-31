Витеблянка украла стиральную машину у соседки по коммуналке

Уголовное дело по статье 205 УК (Кража) возбуждено в отношении жительницы Витебска, которую подозревают в хищении стиральной машины у своей соседки по коммунальной квартире.

Как сообщает милиция, подозреваемая, позвав на помощь своих приятелей, вытащила «аппарат» из ванной комнаты и сдала его в ближайший пункт приема вторсырья.

Бытовая техника там и была обнаружена – сейчас она уже возвращена хозяйке. А вот соседке, которая, по данным милиции, злоупотребляет спиртным, теперь придется отвечать перед законом.