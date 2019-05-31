Кассир банка похитила 11 тыс. евро

В Бресте кассир одного из банковских филиалов похитила крупную сумму валюты, а своему руководству заявила о недостаче 11 тыс. евро.

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После того, как служба безопасности финансово-кредитного учреждения не смогла сама выяснить, куда могли исчезнуть деньги, руководство банка обратилось в милицию.

За короткое время оперативники выяснили, что к пропаже причастна сама кассир, которая, как сообщили правоохранители, «в течение нескольких недель осуществляла какие-то манипуляции с деньгами, закрывая их при этом от камер видеонаблюдения».

Как стало известно, кассир и ее муж решили похитить валюту, чтобы рассчитаться по кредитам.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 205 УК (Кража в особо крупном размере), санкции которой предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В данный момент часть похищенного (5 тыс. евро) изъята.