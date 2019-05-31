В преддверии матча Беларусь – Германия немцы остались без главного тренера
Главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев был госпитализирован после получения травмы.
Как отметил наставник, ближайшие четыре недели ему нужен отдых. Это означает, что в Беларусь на отборочный поединок к чемпионату Европы 2020 года Лёв не приедет.
Главком подчеркнул, что постоянно находится на связи со своим тренерским штабом, в котором работают профессионалы.
Поединок на «Борисов-Арене» пройдет 8 июня.
Положение команд в группе С:
- Северная Ирландия — 6 очков (2 игры; разница мячей 4-1),
- Германия — 3 (1; 3-2),
- Голландия — 3 (2; 6-3),
- Эстония — 0 (1; 0-2),
- Беларусь — 0 (2; 1-6).