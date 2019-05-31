В преддверии матча Беларусь – Германия немцы остались без главного тренера

Главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев был госпитализирован после получения травмы.

Как отметил наставник, ближайшие четыре недели ему нужен отдых. Это означает, что в Беларусь на отборочный поединок к чемпионату Европы 2020 года Лёв не приедет.

Главком подчеркнул, что постоянно находится на связи со своим тренерским штабом, в котором работают профессионалы.

Поединок на «Борисов-Арене» пройдет 8 июня.

Положение команд в группе С: