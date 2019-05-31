В преддверии матча Беларусь – Германия немцы остались без главного тренера

/ Спорт
Просмотров: 343

Главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев был госпитализирован после получения травмы.

Как отметил наставник, ближайшие четыре недели ему нужен отдых. Это означает, что в Беларусь на отборочный поединок к чемпионату Европы 2020 года Лёв не приедет.

Главком подчеркнул, что постоянно находится на связи со своим тренерским штабом, в котором работают профессионалы.

Поединок на «Борисов-Арене» пройдет 8 июня.

Положение команд в группе С:

  1. Северная Ирландия — 6 очков (2 игры; разница мячей 4-1),
  2. Германия — 3 (1; 3-2),
  3. Голландия — 3 (2; 6-3),
  4. Эстония — 0 (1; 0-2),
  5. Беларусь — 0 (2; 1-6).

Сюжет: ЕВРО-2020
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Евро-2020 футбол-Германия Персона: Йохим Лёв

Другие материалы на эту тему:

На Евро-2020 белорусской сборной придется все же лезть через окно

На Евро-2020 белорусской сборной придется все же лезть через окно

Беларусь разгромно проиграла Голландии на старте квалификации Евро-2020

Беларусь разгромно проиграла Голландии на старте квалификации Евро-2020

«Шансы есть всегда». Криушенко обещает дать бой Голландии и Германии

«Шансы есть всегда». Криушенко обещает дать бой Голландии и Германии

ЕВРО-2020. Жребий не жаловал белорусов, выбрав рейтинговых соперников

ЕВРО-2020. Жребий не жаловал белорусов, выбрав рейтинговых соперников