На Порошенко открыли дело о захвате власти

Бывший президент может быть помещен в следственный изолятор к началу июля.

/ Мир
Просмотров: 426

Дело открыто по факту назначения Порошенко двух членов Высшего совета правосудия несмотря на запрет суда.

Юрист Андрей Портнов заявляет, что Государственное бюро расследований начало дело по факту захвата экс-президентом Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия. Об этом он написал в своем телеграм-канале, прикрепив ссылку на соответствующий документ.

Подозревается в коррупции: в Украине прокуратура завела дело на Порошенко

«Напомню, Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным Указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия. Инкриминируемая фигуранту статья 109 Уголовного Кодекса в редакции, которую Порошенко сам же когда-то и внес в УК, не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей», — написал Портнов.

По его словам, если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в Украине Украина судьи Персона: Андрей Портнов Петр Порошенко Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Лукашенко поменял Порошенко на Зеленского еще 4 апреля

Лукашенко поменял Порошенко на Зеленского еще 4 апреля

Теперь официально. Зеленский победил Порошенко с трехкратным отрывом

Теперь официально. Зеленский победил Порошенко с трехкратным отрывом

Анатолий Лебедько. ПРАВЫЙ ВЗГЛЯД. Почему Лу невзлюбит Зе

Анатолий Лебедько. ПРАВЫЙ ВЗГЛЯД. Почему Лу невзлюбит Зе