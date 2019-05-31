На Порошенко открыли дело о захвате власти
Бывший президент может быть помещен в следственный изолятор к началу июля.
Дело открыто по факту назначения Порошенко двух членов Высшего совета правосудия несмотря на запрет суда.
Юрист Андрей Портнов заявляет, что Государственное бюро расследований начало дело по факту захвата экс-президентом Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия. Об этом он написал в своем телеграм-канале, прикрепив ссылку на соответствующий
«Напомню, Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным Указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия. Инкриминируемая фигуранту статья 109 Уголовного Кодекса в редакции, которую Порошенко сам же когда-то и внес в УК, не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей», — написал Портнов.
По его словам, если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор.