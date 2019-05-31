В Бресте снесли уникальный особняк 1937 года

Двухэтажный дом на ул. Буденного — представитель редкого для Беларуси направления конструктивизма streamline modern. Единичные памятники этого стиля сохранились только в Бресте и Пинске.

Фото: binkl.by

Особняк пошел трещинами во время строительства театра кукол, сообщает binkl.by . По словам архитектора Власюка-старшего, архивного материала было достаточно для полного восстановления здания. Но сегодня его снесли. Несмотря на то, что особняк долгое время входил в список историко-культурных ценностей.

Снести здание, которое входит в список историко-культурных ценностей, — уголовное преступление. Но еще в августе 2018 года архитектор Андрей Долговский на своей лекции отметил, что жизнь особняка может исчисляться парой месяцев. На тот момент здание состояло на балансе ЖРЭУ и продолжало разрушаться. В итоге разрушения привели к тому, что здание исключили из списка историко-культурных ценностей.

Если коротко, то особняк «утратил характерные черты функционализма», по которым ранее и был включен в список. После этого снос был лишь вопросом времени.