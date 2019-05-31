Фотофакт. В Бресте открыли обновленный парк Мира

В Бресте после масштабной реконструкции, длившейся год, открыли парк Мира. Открытие приурочено к 1000-летию Бреста. Дизайном парка занимался «Савушкин продукт».

«Здесь определенно будет комфортно семьям с детьми, активной молодежи, людям среднего и пожилого возраста, которые могут взять пример с французских ровесников и сыграть в петанк. Мы приложили максимум усилий, чтобы не только сохранить зеленую зону, но и пополнить её новыми растениями. Также мы позаботились о функциональном наполнении паркового комплекса. Все это позволит парку Мира стать одним из самых популярных мест для досуга в городе», — отметил генеральный директор «Савушкин продукт» Александр Савчиц.

Детский городок «Планета СуперКид» значительно расширили: теперь он состоит из двух площадок, вход на которые обозначен световой аркой. Детский комплекс пополнили качалки-балансиры в форме мотоцикла, лошадки и динозавры, баскетбольное кольцо и гимнастическая сетка Пирамида.

Также организована workout-площадка. Для детей поставили три тренажера, для взрослых — сразу десять.

У входа в парк посетители смогут ознакомиться со схемой расположения объектов в парке. Центральная композиция — крупная скульптура земного шара — олицетворяет название парка.

В парке установлены 30 скамеек и организованы две велопарковки. Есть биотуалеты и навес от дождя.

Парк пополнился 69 деревьями, более 2300 кустарниками и 36 долгоцветущими многолетниками. Посеяно более 28 тысяч квадратных метров газона.