«Беларусбанк» снизит ставку по кредиту физлицам на покупку недвижимости

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ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 июня снижает ставку по кредиту физическим лицам на покупку недвижимости, сообщили в пресс-службе банка.

Процентная ставка по такому кредиту теперь составит ставку рефинансирования Национального банка, увеличенную на 5,3 процентных пункта. Аналогичное снижение процентной ставки банк осуществляет и по ряду кредитов на потребительские нужды.

«Беларусбанк» перестал выдавать кредиты на жилье

В ноябре минувшего года банк вводил мораторий на выдачу кредитов на покупку жилья. Предполагалось, что мораторий перестанет действовать 31 декабря 2018 года, но он был продлен до конца января 2019 года. 1 февраля «Беларусбанк» возобновил кредитование физических лиц для покупки недвижимости у застройщиков. 

ОАО «АСБ «Беларусбанк» — крупнейший белорусский коммерческий банк. Доля государства в уставном фонде банка составляет 98,761%. В 2018 году его прибыль выросла вдвое и составила 341 млн рублей.
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Тэги: Беларусбанк потребительский кредит покупка недвижимости

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