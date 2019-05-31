Брестский суд не изменил приговор сыну российского олигарха за наркотики

Вступил в силу приговор за перемещение через границу наркотического средства в отношении 25-летнего Александра Шарыго.

Молодой человек 29 декабря следовал на автомобиле «Мерседес-Бенц» из Польши в Россию через пункт таможенного оформления «Варшавский мост» в Бресте. Таможенники обнаружили среди личных вещей данного гражданина 0,97 грамма гашишного масла.

Суд Московского района Бреста признал его виновным в незаконных без цели сбыта хранении и перевозке наркотических средств и незаконном перемещении наркотических средств через границу. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Фигурант дела обжаловал приговор, просил назначить наказание не связанное с лишением свободы и готов был заплатить максимальный штраф. Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила жалобу без удовлетворения, приговор суда первой инстанции — без изменения.