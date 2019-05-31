Лукашенко назначил судью Верховного суда

Президент подписал указ № 209 «О назначении и освобождении судей».

Президент назначил Эдгара Мартиросяна судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом республики, сообщили в пресс-службе главы Беларуси. Ранее Мартиросян занимал должность судьи Витебского областного суда.

Судьей бессрочно и председателем экономического суда Могилевской области назначен Сергей Ковалев.

Также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.