«Ислочь» победила жодинцев в меньшинстве и сохранила четвертое место

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ФК «Ислочь» в Минске победил жодинское «Торпедо» в матче 10-го тура чемпионата со счетом 1:0.

Защитник хозяев Алексей Янушкевич получил красную карточку на 9-й минуте, но его партнеры сумели победить. На 82-й минуте забил Момо Янсане.

 

 

«Ислочь» догнала БАТЭ и «Шахтер» — эти клубы делят второе-четвертое места и на два очка отстают от брестского «Динамо». «Торпедо» осталось на пятом месте.

В двух последних чемпионатах «Ислочь» была 10-й и 11-й, а жодинское «Торпедо» — дважды 5-м.
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Тэги: ФК Ислочь ФК Торпедо-Жодино ФК Торпедо-БелАЗ чемпионат Беларуси по футболу Персона: Момо Янсане Город: Минск

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