«Ислочь» победила жодинцев в меньшинстве и сохранила четвертое место

ФК «Ислочь» в Минске победил жодинское «Торпедо» в матче 10-го тура чемпионата со счетом 1:0.

Защитник хозяев Алексей Янушкевич получил красную карточку на 9-й минуте, но его партнеры сумели победить. На 82-й минуте забил Момо Янсане.

«Ислочь» догнала БАТЭ и «Шахтер» — эти клубы делят второе-четвертое места и на два очка отстают от брестского «Динамо». «Торпедо» осталось на пятом месте.

В двух последних чемпионатах «Ислочь» была 10-й и 11-й, а жодинское «Торпедо» — дважды 5-м.