Илон Маск стал самым высокооплачиваемым руководителем в США

В 2018 году заработок основателя Tesla увеличился в 45 тысяч раз — до 2,284 млрд долларов.

Сумма пока не принадлежит Маску, так как состоит из опционов на акции компании, сообщает New York Times .

В начале 2018 года акционеры компании решили определить денежное вознаграждение для Маска в случае успеха компании. Он отказался от этой суммы, но при условии выполнения KPI за десять лет он получит 12% акций компании. Это было самое щедрое вознаграждение CEO в истории.

Первую часть вознаграждения Маск получит, когда компания подорожает до 100 млрд долларов и обеспечит выручку в 20 млрд. Сейчас рыночная капитализация составляет 34 млрд.