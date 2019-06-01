Беларусь ожидает фронтальный раздел

В первый день лета погоду на территории страны в основном будет формировать малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с Балтики на фоне повышенного атмосферного давления.

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Ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный слабый, при грозах порывистый. Максимально воздух прогреется до +20..+26°C.

В столице вероятность осадков маловероятно. Ветер северо-западный слабый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: