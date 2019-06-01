Беларусь ожидает фронтальный раздел
В первый день лета погоду на территории страны в основном будет формировать малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с Балтики на фоне повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный слабый, при грозах порывистый. Максимально воздух прогреется до +20..+26°C.
В столице вероятность осадков маловероятно. Ветер северо-западный слабый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +13..15°C;
- днем +22..+24°C;
- вечером +17..+20°C.