Беларусь ожидает фронтальный раздел

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В первый день лета погоду на территории страны в основном будет формировать малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с Балтики на фоне повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

Ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный слабый, при грозах порывистый. Максимально воздух прогреется до +20..+26°C.

В столице вероятность осадков маловероятно. Ветер северо-западный слабый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +13..15°C;
  • днем +22..+24°C;
  • вечером +17..+20°C.
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Тэги: погода

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