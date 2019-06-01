Сегодня в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов

Сегодня в столице Испании на новой арене мадридского «Атлетико» пройдет, пожалуй, самый долгожданный матч футбольного сезона 2018/2019 – финал Лиги чемпионов УЕФА.

Фото с сайта uefa.com

По мнению наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, главное для его команды – «сыграть свободно, как мы играли в юности, детьми, когда нам было семь-восемь-девять лет, и мы чувствовали свободу».

Он подчеркнул, что «шпоры» «хотят войти в историю футбола» и «прекрасно знают, что надо делать».

Его визави – главком «Ливерпуля» Юрген Клопп напомнил, что это в его карьере седьмой финал (в разных турнирах на высшем уровне): «Каждый раз ситуация была разной, и команды тоже. Если лично я – причина шести проигранных финалов, то всем нам стоит серьезно переживать».

Однако, считает тренер мерсисайдцев, сегодня не тот случай: «Нам предстоит настоящий футбольный финал!»

Пресс-служба УЕФА подготовила несколько фактов о финале:

в случае победы «Ливерпуль» завоюет шестой Кубок чемпионов и выйдет на чистое третье место в Европе по данному показателю, уступая лишь «Реалу» (13) и «Милану» (7);

в общей сложности «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» провели 170 матчей. В активе мерсисайдцев 79 побед при 43 ничьих и 48 поражениях.

«Тоттенхэм» – 40-й финалист самого престижного трофея европейского клубного футбола и первый дебютант финала после «Челси»-2008. «Шпоры» могут стать 23-м обладателем кубка.

Мане, отличившийся в прошлогоднем финале с «Реалом» в Киеве, может стать восьмым, кто забивал больше чем в одном решающем матче.

ранее в Лиге чемпионов было шесть финалов с участием клубов из одной страны.

Поединок, который будет обслуживать словенская судейская бригада во главе с Дамиром Скоминой, начнется в 22:00 по минскому времени.

Букмекеры выставили следующие коэффициенты на финал: