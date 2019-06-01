Почти тысяча человек напишет «Агульную дыктоўку»

Около тысячи человек зарегистрировались для участия в «Агульнай дыктоўцы», которая пройдет в полдень 1 июня в Минске в Национальной библиотеке Беларуси.

«Агульная дыктоўка» является корпоративным социально-образовательным проектом пивоваренной компании «Лидское пиво», идея которого заключается в том, чтобы дать каждому белорусу возможность проверить свой уровень владения белорусским языком и поддержать стремление граждан совершенствовать свои знания.

В этом году диктант проводится уже в третий раз. В 2017 году первую «Агульную дыктоўку» по тексту Михаила Володина в прочтении режиссера Ивана Пинигина написали более 170 человек. На следующий год диктант по тексту Людмилы Рублевский, который читала солистка группы Shuma Руся, писали уже около 300 человек. Сегодня участники проекта будут писать диктант по отрывку из одного из произведений Андруся Горвата, «который был адаптирован под условия проекта». Диктовать текст пригласили участников фолк-рок-дуэта NaviBand Ксению Жук и Артема Лукьяненко.

Как сообщили БелаПАН в пивоваренной компании, зал Национальной библиотеки, отведенный для написания диктанта, может вместить около 500 человек. Остальные зарегистрировавшиеся смогут слушать диктант в прямом эфире канала «Культура» Белорусского радио по интернету или на волнах 102,9 FM в Минске, 88,5 — в Бресте, 99,3 — в Витебске, 91,5 — в Гомеле, 95,0 — в Гродно, 99,1 — в Могилеве.

Стоит отметить, что начиная с 2008 года в Беларуси и за рубежом ежегодно проводится общенациональный диктант, приуроченный к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. Автором идеи является политолог, журналист и философ Владимир Подгол. Сегодня в инициативе проводить диктанты ко Дню родного языка участвуют многие школы, университеты, общественные организации.

Депутат Палаты представителей Елена Анисим — председатель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны», которое также активно участвует в инициативе проведения общенационального диктанта, положительно отозвалась о проекте «Агульная дыктоўка», который организует «Лидское пиво». Парламентарий выступает за то, чтобы в Беларуси расширялась практика проведения таких диктантов.

«Хочу сказать, что сейчас есть такая инициатива, которая, возможно, будет реализована: чтобы на протяжении года проводить такого рода диктанты в рамках акции «Беларусь помнит». Поводы для этого есть — в нынешнем году мы отмечаем 75-летие освобождения Беларуси, а в следующем году будет 75 лет со дня завершения Великой Отечественной войны», — добавила Анисим.