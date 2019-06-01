«Шахтер» вновь возглавил турнирную таблицу. Временно?

Двумя пятничными поединками в Минске и Солигорске начался десятый тур чемпионата Беларуси по футболу в высшем дивизионе.

В столице удивляющая в этом сезоне «Ислочь» в концовке матча вырвала викторию у «Торпедо-БелАЗа». Три очка команде Виталия Жуковского, который из-за дисквалификации наблюдал за перипетиями борьбы на поле с трибуны, принес точный удар Янсане на 81-й минуте. Отметим, что с восьмой минуты победители играли в меньшинстве – был удален Янушкевич.

В Солигорске «Шахтер» в ранге свежеиспеченного обладателя Кубка Беларуси принимал «Дняпро» и одержал уверенную по игре победу – 3:1. За хозяев забивали Громыко (3-я минута), Януш (53-я) и Бакай (61-я с пен.). Курьезный гол гостей на счету Подстрелова (10-я).

Турнирное положение после вчерашних матчей выглядит так:

Шахтер – 24 очка (после 10 игр); Динамо (Бр) – 23 (9); БАТЭ – 21 (9) Ислочь – 21 (10); Торпедо-БелАЗ – 17 (10); Динамо (Мн) – 16 (9); Неман – 13 (9); Славия – 13 (9); Витебск – 13 (9); Городея – 11 (9); Гомель – 7 (9); Дняпро – 7 (10); Энергетик-БГУ – 6 (9); Слуцк – 6 (9); Минск – 5 (9); Торпедо (Мн) – 4 (9).

Напомним, тур завершится в воскресенье:

01.06.

«Энергетик-БГУ» – «Городея» (15:00);

«Витебск» – «Динамо» (Мн) (17:00);

«Гомель» – БАТЭ (19:00).

02.06.