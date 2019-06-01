«Шахтер» вновь возглавил турнирную таблицу. Временно?
Двумя пятничными поединками в Минске и Солигорске начался десятый тур чемпионата Беларуси по футболу в высшем дивизионе.
В столице удивляющая в этом сезоне «Ислочь» в концовке матча вырвала викторию у «Торпедо-БелАЗа». Три очка команде Виталия Жуковского, который из-за дисквалификации наблюдал за перипетиями борьбы на поле с трибуны, принес точный удар Янсане на 81-й минуте. Отметим, что с восьмой минуты победители играли в меньшинстве – был удален Янушкевич.
В Солигорске «Шахтер» в ранге свежеиспеченного обладателя Кубка Беларуси принимал «Дняпро» и одержал уверенную по игре победу – 3:1. За хозяев забивали Громыко (3-я минута), Януш (53-я) и Бакай (61-я с пен.). Курьезный гол гостей на счету Подстрелова (10-я).
Турнирное положение после вчерашних матчей выглядит так:
- Шахтер – 24 очка (после 10 игр);
- Динамо (Бр) – 23 (9);
- БАТЭ – 21 (9)
- Ислочь – 21 (10);
- Торпедо-БелАЗ – 17 (10);
- Динамо (Мн) – 16 (9);
- Неман – 13 (9);
- Славия – 13 (9);
- Витебск – 13 (9);
- Городея – 11 (9);
- Гомель – 7 (9);
- Дняпро – 7 (10);
- Энергетик-БГУ – 6 (9);
- Слуцк – 6 (9);
- Минск – 5 (9);
- Торпедо (Мн) – 4 (9).
Напомним, тур завершится в воскресенье:
01.06.
- «Энергетик-БГУ» – «Городея» (15:00);
- «Витебск» – «Динамо» (Мн) (17:00);
- «Гомель» – БАТЭ (19:00).
02.06.
- «Торпедо» (Мн) – «Минск» (16:00);
- «Слуцк» – «Динамо» (Бр) (18:00);
- «Неман» – «Славия» (19:45).