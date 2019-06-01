«Шахтер» вновь возглавил турнирную таблицу. Временно?

/ Спорт
Просмотров: 431

Двумя пятничными поединками в Минске и Солигорске начался десятый тур чемпионата Беларуси по футболу в высшем дивизионе.

В столице удивляющая в этом сезоне «Ислочь» в концовке матча вырвала викторию у «Торпедо-БелАЗа». Три очка команде Виталия Жуковского, который из-за дисквалификации наблюдал за перипетиями борьбы на поле с трибуны, принес точный удар Янсане на 81-й минуте. Отметим, что с восьмой минуты победители играли в меньшинстве – был удален Янушкевич.

В Солигорске «Шахтер» в ранге свежеиспеченного обладателя Кубка Беларуси принимал «Дняпро» и одержал уверенную по игре победу – 3:1. За хозяев забивали Громыко (3-я минута), Януш (53-я) и Бакай (61-я с пен.). Курьезный гол гостей на счету Подстрелова (10-я).

Турнирное положение после вчерашних матчей выглядит так:

  1. Шахтер – 24 очка (после 10 игр);
  2. Динамо (Бр) – 23 (9);
  3. БАТЭ – 21 (9)
  4. Ислочь – 21 (10);
  5. Торпедо-БелАЗ – 17 (10);
  6. Динамо (Мн) – 16 (9);
  7. Неман – 13 (9);
  8. Славия – 13 (9);
  9. Витебск – 13 (9);
  10. Городея – 11 (9);
  11. Гомель – 7 (9);
  12. Дняпро – 7 (10);
  13. Энергетик-БГУ – 6 (9);
  14. Слуцк – 6 (9);
  15. Минск – 5 (9);
  16. Торпедо (Мн) – 4 (9).

Напомним, тур завершится в воскресенье:

01.06.

  • «Энергетик-БГУ» – «Городея» (15:00);
  • «Витебск» – «Динамо» (Мн) (17:00);
  • «Гомель» – БАТЭ (19:00).

02.06.

  • «Торпедо» (Мн) – «Минск» (16:00);
  • «Слуцк» – «Динамо» (Бр) (18:00);
  • «Неман» – «Славия» (19:45).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство