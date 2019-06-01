В Беларуси мальчиков рождается больше, чем девочек

На начало 2019 года в Беларуси проживало 1 млн 868 тыс. детей в возрасте до 18 лет, говорится в обзоре Белстата к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

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В 2018-м родилось 94 тыс. детей. Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, в прошлом году родилось 48 тыс. мальчиков и 46 тыс. девочек.

У 1.042 женщин родились двойни, а у 13 женщин — тройни. Большая часть всех рождений связана с рождением второго, третьего и последующих детей.

В минувшем году в Беларуси работало 3.803 учреждений дошкольного образования, их посещало 435,1 тыс. детей.

На начало 2018/2019 учебного года в республике функционировало 3.035 учреждений общего среднего образования, где обучалось 1 млн 10,4 тыс. человек. Из них программы повышенного уровня проходили 152 тыс. учащихся в 206 гимназиях и 7,4 тыс. учащихся в 27 лицеях.

Дополнительным образованием в центрах (дворцах) в 2018 году были охвачены 383,5 тыс. детей, в детских школах искусств — 116,5 тыс.

Дети являются активными интернет-пользователями. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в 2018-м интернетом пользовались 91,9% детей в возрасте 6-17 лет, из них 79,1% — ежедневно.

Как отметил Белстат, Беларусь относится к странам с низким уровнем младенческой и детской смертности. В 2018-м коэффициент младенческой смертности составил 2,5 на 1.000 родившихся живыми, коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет — 3,4 на 1.000 родившихся живыми.

В целях снижения заболеваемости инфекционными болезнями в стране осуществляются мероприятия по проведению профилактических прививок. В 2018 году процент охвата детей прививками против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) составил 98,3%, туберкулеза — 98,3%, коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) — 97,1%.

«Значительное внимание со стороны государства и общества в целом уделяется вопросам защиты детей, оставшихся без родительской опеки», — отмечается в обзоре. На начало 2019 года из 18,1 тыс. детей-сирот в семьях воспитывалось 14,9 тыс. (82,3%), в детских интернатных учреждениях — 3,2 тыс. (17,7%).

«Разнообразие форм семейного устройства (усыновление, опека, приемная семья, детский дом семейного типа) значительно расширяет возможности реализовать право ребенка на проживание в семейном окружении», — подчеркивает Белстат.

На начало текущего года на усыновлении находилось 11,4 тыс. детей, из них в семьях белорусских граждан — 7,5 тыс. детей. В 2018 году новых родителей обрели 557 детей, из них 118 детей усыновлены иностранными гражданами.