Фотофакт. В центре Минска демонтировали пешеходный мост
Рабочие убрали старую алюминиевую балку моста длиной 21,4 метра через Свислочь между проспектом Победителей и гостиницей «Беларусь».
Возможно, демонтированная конструкция будет передана в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», передает
Балка чешского производства использовалась нацистами для быстрого строительства мостов. После войны ее привезли и оставили в мобилизационном резерве. Когда в Минске появилась необходимость, балку вывели из резерва и уложили как пешеходный мост.