Фотофакт. В центре Минска демонтировали пешеходный мост

Рабочие убрали старую алюминиевую балку моста длиной 21,4 метра через Свислочь между проспектом Победителей и гостиницей «Беларусь».

Возможно, демонтированная конструкция будет передана в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», передает TUT.by . На месте раритета появится новый мост. Для ее установки коммунальники заменят опоры, покрытие и перила. Работы планируют завершить до начала Евроигр.

Балка чешского производства использовалась нацистами для быстрого строительства мостов. После войны ее привезли и оставили в мобилизационном резерве. Когда в Минске появилась необходимость, балку вывели из резерва и уложили как пешеходный мост.