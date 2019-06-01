Фотофакт. В центре Минска демонтировали пешеходный мост

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Рабочие убрали старую алюминиевую балку моста длиной 21,4 метра через Свислочь между проспектом Победителей и гостиницей «Беларусь».

Возможно, демонтированная конструкция будет передана в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», передает TUT.by. На месте раритета появится новый мост. Для ее установки коммунальники заменят опоры, покрытие и перила. Работы планируют завершить до начала Евроигр.

Балка чешского производства использовалась нацистами для быстрого строительства мостов. После войны ее привезли и оставили в мобилизационном резерве. Когда в Минске появилась необходимость, балку вывели из резерва и уложили как пешеходный мост.
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Тэги: пешеходный мост мост Свислочь Город: Минск

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