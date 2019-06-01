«Триста евро, без выходных». Литовские фермеры рассказали о зарплатах

Несмотря на то, что в некоторых животноводческих хозяйствах Литвы работникам платят по 800 евро, но в среднем зарплаты намного ниже.

Источник: delfi.lt

«Ну, не знаю, кто у нас платит 600-800 евро за 8-10 часов работы. Не слышал. Но вот пример, дояркам, которые доят 1000 коров, платят 300 евро в месяц, работают без выходных. Просишь поднять зарплату, отвечают — незаменимых нет, не хочешь, не работай. Если бы мне за нормальный рабочий день платили 600 евро, я бы пошла, — писала в фейсбуке одна из женщин, добавив, — нанимает фермер мужчину, и утром и вечером дает ему пива и сигарет. Ну, иногда подбросит пару евро на хлеб. И тогда человек идет к нему — ему удобно, не надо думать, где выпить», цитирует delfi.lt .

«В холодное время года платим 600 евро, в теплое — за выходные и сверхурочные доплачиваем, если надо. У нас один работник и мы боимся, как бы он не ушел, ведь для других — это мизерная зарплата, никто не хочет так работать», — говорят фермеры.

«За 600 евро я точно работала бы весь день, — признала одна женщина, — я долго работала в деревне. Такой зарплаты не получала. Пришлось ехать на заработки за границу. Если бы получала 600 евро, точно жила бы и работала дома. Сейчас платят 400-450 евро, на работу едешь на машине, тут и деньги на горючее и ремонт. Еще налоги платишь и ничего не остается».

Потенциальный работодатель рассказывает о своем опыте: «Могу платить 20 евро в день. В месяц надо работать 13-15 дней — 300 евро за две недели. Наличными. С 9 до 18 ч. с обеденным перерывом. За хорошую работу угощаю обедом или пивом. Только неквалифицированная работа. Нет тяжелой работы, работа с перерывами. Помощь по хозяйству, уход за кустами, скашивание травы, колка дров, ремонтные работы. Принести/унести и т.д. Но нужно качество. Хотя бы минимальное. НИКТО НЕ ХОЧЕТ!»

Не лучше обстоят дела и у его коллег: «Мы находимся в Каунасском районе. Выращиваем клубнику, платим 0,5 евро за кг. И поверьте, никто не идет работать. Всем лучше сидеть на пособиях, чем работать».

Но не все склонны винить только людей, которые не хотят работать за зарплату ниже средней, которая в Литве составляет больше 800 евро «на руки».

«В Литве отношения между работниками и работодателями не такие как на Западе. Литовцы едут работать в другие страны, и их там ценят. Они там ужинают с хозяевами и становятся как члены семьи. Мы должны больше инвестировать в человека. У людей нет информации об их правах, трудовых отношениях. Человека надо просвещать, готовить, создавать для него условия. Это повышает производительность. Многие говорят — люди спились, лентяи. Да, есть в этом правда, но почему это произошло? Чаще потому, что система не мотивирует людей работать. Люди получают пособие, начинают работать, пособие забирают. Тогда лучше не работать, вот отсюда и высокий уровень безработицы. Рабочие отношения заставляют их работать нелегально и получать пособия», — сказал председатель Литовской сельскохозяйственной палаты Арунас Свитоюс.