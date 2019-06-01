За рекорд Беларуси — 300 евро. Лукашенко утвердил размер стипендий и призовых

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Александр Лукашенко пересмотрел размеры именных стипендий, призов и вознаграждений, выплачиваемых спортсменам за достижение высоких результатов на международных соревнованиях.

Национальный правовой интернет-портал опубликовал текст указа, в котором прописаны размеры вознаграждений за успешные выступления на международных соревнованиях, а также размеры и порядок выплаты именных стипендий президента Беларуси для спортсменов и тренеров.

Указ вступает в силу с 1 июня 2019 года, но стипендии, которые выплачивались до 1 июня 2019 года, будут выплачивать на старых условиях до окончания их срока.

Теперь олимпийский чемпион может рассчитывать на стипендию до 20 бюджетов прожиточного минимума (сейчас это 4 999,6 рубля), серебряный призер — до 17 (4 249,66 рубля), бронзовый — до 15 (3 749,7 рубля). Предусмотрены стипендии и для олимпийцев, которые сумели пробиться на Играх в восьмерку лучших.

Лукашенко наградит белорусских спортсменов, отличившихся на Евроиграх

Европейские игры, которые пройдут 21−30 июня в Минске, приравниваются по статусу к чемпионатам Европы и баскетбольному Кубку Европы. Победителю полагается стипендия до 11 БПМ (2 749,78 рубля), серебряному призеру — до 9 БПМ (2 249,82 рубля), бронзовому — до 8 БПМ (1 999,84 рубля).

Вознаграждения за успехи в олимпийских и неолимпийских дисциплинах на Евроиграх одинаковы: золото — 400 базовых величин (10 200 рублей), серебро — 250 базовых величин (6 375 рублей), бронза — 160 базовых величин (4 080 рублей).

Точно также, как и на Европейских играх, оцениваются медали на чемпионатах Европы в олимпийских дисциплинах. Например, за рекорд мира спортсмен поулчит 250 базовых величин (6 375 рублей), за рекорд Беларуси — 30 базовых величин (765 рублей).

Более подробно о размерах стипендий и призовых спортсменам и тренерам, а также о порядке их назначения и выплаты можно ознакомиться в тексте указа на сайте Национального правового интернет-портала.
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Тэги: стипендии призовые белорусский спорт Европейские игры-2019 Персона: Александр Лукашенко

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