В Боровлянах открыли лабораторию для лечения рака у детей редким методом

В Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах открыли уникальную лабораторию генетических биотехнологий за миллион евро. В ней будет работать около 30 человек — все кандидаты биологических наук или те, кто скоро ими станет.

Благодаря ученым, медикам и возможностям лаборатории удастся спасти не одну жизнь детей, больных раком — тех малышей, котором уже не помогают классические методы лечения и нужно что-то новое, то, что считается редкостью во всем мире, сообщает TUT.by .

В конце этого года здесь уже начнут применять новый метод лечения рака у детей — CAR-T терапию. Его используют в случае, если стандартные методы — лучевая и химиотерапия, некоторые виды иммунной терапии — не помогли.

«Лейкемия излечивается в 90% случаев, но вот эти 10% — самое обидное. Почему из 100 детей 90 излечились, а десять — нет? Представьте себе мать, чей ребенок не вылечился. Именно для таких детей и предназначена CAR-T терапия», — сказала Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Аналогов такого метода лечения в Беларуси нет. Единственное место на постсоветском пространстве, где еще есть такая лаборатория, — это НМИЦ гематологии, онкологии и иммунологии в Москве.