Впервые за 15 лет Путина не пригласили на годовщину высадки союзников в Нормандии

Масштабные памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции Overlord во Второй мировой войне пройдут 5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии.

Впервые с 2004 года на это мероприятие не пригласили президента России Владимира Путина, передает «Укринформ» .

Официальный Лондон сообщил, что в этом году событие станет одним из крупнейших британских военных демонстраций: будет привлечено 26 аутентичных самолетов Королевских ВВС времен Второй мировой войны и по меньшей мере 11 кораблей.

Операция Overlord по высадке войск союзников на севере Франции является крупнейшей военно-морской десантной операцией в истории. Она длилась с 6 июня по 1 июля 1944 года.