Впервые за 15 лет Путина не пригласили на годовщину высадки союзников в Нормандии

/ Мир
Просмотров: 108

Масштабные памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции Overlord во Второй мировой войне пройдут 5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии.

Впервые с 2004 года на это мероприятие не пригласили президента России Владимира Путина, передает «Укринформ».

Официальный Лондон сообщил, что в этом году событие станет одним из крупнейших британских военных демонстраций: будет привлечено 26 аутентичных самолетов Королевских ВВС времен Второй мировой войны и по меньшей мере 11 кораблей.

Операция Overlord по высадке войск союзников на севере Франции является крупнейшей военно-морской десантной операцией в истории. Она длилась с 6 июня по 1 июля 1944 года.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Вторая мировая война Россия-Великобритания Персона: Владимир Путин

Другие материалы на эту тему:

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Лукашенко пригласили в Польшу переписывать историю

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Лукашенко пригласили в Польшу переписывать историю

Выставка: белорусы в составе Войска польского

Выставка: белорусы в составе Войска польского

Крестный Путин. Би-би-си снял фильм о тайных богатствах президента России

Крестный Путин. Би-би-си снял фильм о тайных богатствах президента России

В Германии отмечают освобождение от нацизма

В Германии отмечают освобождение от нацизма