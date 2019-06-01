«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/2019.

В финальном матче, который прошел вечером 1 июня в Мадриде, «Ливерпуль» обыграл еще один английский клуб — лондонский «Тоттенхэм» — 2:0.

Уже на 2-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти за игру рукой, а на 87-й минуте Дивок Ориги забил второй гол.

«Ливерпуль» в шестой раз выиграл Лигу чемпионов. «Тоттенхэм» впервые играл в финале главного клубного турнира Европы.