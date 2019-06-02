Цены на топливо в Беларуси вновь выросли на 1 копейку

Концерн «Белнефтехим» объявил о повышении 2 июня цен на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку. Данное подорожание стало пятнадцатым с начала года.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,58 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,69 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,90 рубля, ДТ — 1,69 рубля.

Решение о повышении цен принято «с учетом проведенного мониторинга основных ценообразующих факторов». Как отмечает «Белнефтехим», в мае 2019 года отмечалась высокая волатильность нефтяного рынка — значения котировок 1 барреля нефти марки Brent изменялись от 75 до 62 долларов.

При снижении цены в последние дни мая средняя котировка нефти марки Brent за месяц составила, по предварительным оценкам, около 71 доллара за баррель.

Цена российской нефти, поставляемой в мае на белорусские НПЗ, выросла на 17% к январю текущего года при росте розничных цен на моторное топливо в среднем на 9,1%.

«Концерном будет продолжен мониторинг ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов в июне и с учетом ее развития сформированы решения о дальнейшем изменении цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. При сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики», — говорится в сообщении «Белнефтехима».