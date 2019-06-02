Внешнеторговый товарооборот Беларуси сократился

Внешнеторговый оборот Беларуси за четыре месяца 2019 года составил 22 млрд 708,7 млн долларов и сократился к аналогичному периоду 2018 года в текущих ценах на 1%, следует из данных Белстата.

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Экспорт товаров составил 10 млрд 394,7 млн (-2,8%), импорт — 12 млрд 314 млн долларов (+0,6%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январь-апреле 2019 года составило 1 млрд 919,3 млн долларов. По итогам января-апреля 2018 года сальдо также было отрицательным — 1 млрд 538,3 млн долларов, или на 381 млн меньше.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь-апрель 2019 года составил 11 млрд 501,1 млн долларов, что на 1,5% меньше, чем за январь-апрель 2018 года. Экспорт товаров снизился на 0,4% до 4 млрд 419,7 млн, импорт — на 2,2% до 7 млрд 81,4 млн долларов. В торговле с этими странами сальдо было отрицательным — 2 млрд 661,7 млн долларов (в январе-апреле 2018 года — 2 млрд 803,1 млн).

Взаимный товарооборот с Россией, по данным Белстата, за четыре месяца 2019 года составил 11 млрд 175,3 млн долларов и снизился к уровню января-апреля 2018 года на 1,7%. Экспорт товаров составил 4 млрд 142,2 млн (на 0,6% меньше), импорт — 7 млрд 33,1 млн (на 2,3% меньше). Отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 2 млрд 890,9 млн долларов (в январе-апреле 2018 года — 3 млрд 31,5 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь-апрель 2019 года составил 5 млрд 302,6 млн долларов, уменьшившись к уровню такого же периода 2018 года на 9,2%. Экспорт товаров составил 3 млрд 2,9 млн долларов (на 15,9% меньше), импорт — 2 млрд 299,7 млн (на 1,3% больше). Положительное сальдо в торговле со странами ЕС составило 703,2 млн долларов (в январе-апреле 2018 года — 1 млрд 297,8 млн).

В страны вне СНГ экспорт в январе-апреле снизился на 6,2% до 4 млрд 695 млн долларов, импорт — на 6,2% до 4 млрд 695 млн. В целом товарооборот снизился на 1,5% до 9 млрд 350,8 млн долларов, а положительное сальдо составляло 39,2 млн против 515,7 млн долларов в январе-апреле 2018 года.