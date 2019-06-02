«Открыли — он висит, она лежит, а малыш кусочек хлеба грызет». В Запорожье двухлетний ребенок двое суток провел в квартире с мертвыми родителями

Трагедия, которая ввергла в шок украинцев, произошла в одном из многоквартирных домов Запорожья.

По предварительным данным, 33-летний мужчина топором зарубил 25-летнюю жену и пытался повесить двухлетнего сына (мальчику повезло — веревка оборвалась). После этого супруг покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает ТСН , в семье с появлением ребенка часто на почве ревности и безденежья возникали скандалы. Видимо, один из них и привел к трагедии.

Тела взрослых обнаружили родственники, которые не могли связаться с супругами. «Открыли — он висит, она лежит, а малышня кусочек хлеба грызет», — рассказали свидетели.