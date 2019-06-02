«Открыли — он висит, она лежит, а малыш кусочек хлеба грызет». В Запорожье двухлетний ребенок двое суток провел в квартире с мертвыми родителями
Трагедия, которая ввергла в шок украинцев, произошла в одном из многоквартирных домов Запорожья.
По предварительным данным, 33-летний мужчина топором зарубил 25-летнюю жену и пытался повесить двухлетнего сына (мальчику повезло — веревка оборвалась). После этого супруг покончил жизнь самоубийством.
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Тела взрослых обнаружили родственники, которые не могли связаться с супругами. «Открыли — он висит, она лежит, а малышня кусочек хлеба грызет», — рассказали свидетели.