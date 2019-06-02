Лукашенко не видит препятствий для развития отношений с Италией
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По мнению Александра Лукашенко, на сегодняшний день не существует серьезных барьеров на пути развития отношений между Беларусью и Италией.
Как сказано в поздравлении президенту этой страны Серджио Маттарелле по случаю Дня провозглашения Итальянской Республики, между двумя государствами сложились «хорошие традиции дружеских и конструктивных отношений».
Глава белорусского государства подчеркнул, что на сегодняшний день «нет объективных препятствий для еще большей активизации двусторонних контактов между нашими странами».
В качестве примера, где есть потенциал Лукашенко назвал сферы промышленности и сельского хозяйства, науки и технологий, образования и туризма.
Он выразил надежду, что президент Италии сможет посетить Беларусь.