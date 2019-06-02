Лаборатория генетических биотехнологий открылась в Беларуси

В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах открылась лаборатория генетических биотехнологий.

Как заявили представители Минздрава 1 июня на открытии лаборатории, она уникальна для Беларуси и позволит внедрить в практику новые молекулярно-генетические методы диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей, а также проводить научные исследования и создавать инновационные технологии.

«Открытие этого высокотехнологичного объекта говорит о том, что мы сегодня думаем о будущем детей, будущем системы здравоохранения, ищем новые виды лечения и диагностики онкологических заболеваний, — заявил министр здравоохранения Валерий Малашко. — Отрадно, что эти технологические прорывы происходят именно в детском здравоохранении и благодаря тем людям, кто посвящают жизнь борьбе с детским раком. Примечательно, что к этой борьбе присоединились многие небезразличные люди, которые помогли осуществить давнюю мечту ученых и сотрудников детского центра онкологии — банки, частные пожертвования, общественные благотворительные организации. Очень важно, что всем миром мы решает такие хорошие глобальные задачи».

Министр отметил, что открытая работа РНПЦ с различными общественными организациями, международными фондами «помогает решать большую государственную задачу». Борьба с онкологическими заболеваниями во всем мире стоит довольно дорого, подчеркнул он. «Использованием только бюджетные ресурсы и ресурсы страховых фондов сложно развивать такие высокотехнологичные центры», — сказал Малашко.

Как отметили представители Минздрава, модернизация помещений и полное оснащение новой лаборатории стали возможны только благодаря безвозмездной спонсорской помощи многих крупных организаций Беларуси. Например, около 80% суммы на ее строительство выделил «Белагропромбанк».

Среди задач новой лаборатории — исследования генома опухолевых клеток или клеток крови для определения мутаций, вызывающих онкозаболевания, болезни крови и наследственные заболевания.

Также здесь будут искать причины возникновения распространенных онкологических заболеваний, молекулярные мишени и проводить доклинические испытаний новых методов терапии.

Предусмотрена и работа с иммунной системой пациентов для борьбы с опухолью без дополнительной химиотерапии, разработка методов иммунотерапии, в том числе противоопухолевых вакцин, CAR-T терапии, терапии естественными киллерными клетками и других клеточных препаратов с противоопухолевой активностью.

Как сообщила главный научный сотрудник Ольга Алейникова, научный руководитель РНПЦ, до 1 июня занимавшая в нем пост директора, лаборатория планирует начать работу с августа, и к концу года примет первых пациентов. Услуги лаборатории прежде всего предназначены для тех детей, кого не удалось вылечить стандартными методами. Она отметила, что в лаборатории очень дорогое оборудование, а реагенты только на одного пациента стоят 100 тыс. долларов.

По ее словам, сейчас в Беларуси около 4 тысяч пациентов, столкнувшихся с самым распространненым детским раком — лейкемией.

«Мы отслеживаем судьбу наших пациентов, даже когда они вырастают. На втором месте в детском раке — опухоли мозга, — отметила Алейникова. — Ученые центра вместе с Национальной академией наук создали молекулу, распознающую и подавляющую лейкемию, а сейчас здесь планируется делать то, что никто в мире еще не делал — создавать клетки иммунитета против других опухолей, в частности, против нейробластомы.

Она сообщила, что нейробластома занимает 6-7 место в структуре детской онкологии. Опасность этой опухоли в том, что чаще всего дети поступают в больницу уже с 4 стадией заболевания, где выживаемость составляет 40%.

Подобная лаборатория на всем постсоветском пространстве есть только в Москве, подчеркнула Алейникова.