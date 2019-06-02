Около семисот человек приняли участие в «Зеленом марафоне» в Бресте

Около 700 человек приняли участие в массовом забеге в центре Бреста. «Зеленый марафон» провел «БПС-Сбербанк».

Маршрут забега начинался у Брестской крепости и проходил вдоль проспекта Машерова. Ради бегунов перекрыли движение автомобилей по центральным улицам.

Основная дистанция составила 4,2 км. Ее могли преодолеть взрослые и подростки старше 10 лет. Для юных бегунов от 6 до 10 лет был отрезок в 420 метров, а для самых маленьких провели забег ползунков.

Самым быстрым на отрезке в 4,2 км оказался брестчанин Антон Жесько, который пробежал маршрут за 14 минут 40 секунд. У девушек первой была Алеся Гутник — ей понадобилось 17 минут 12 секунд.

Всех победители получили медали и сувениры. На финише «Зеленого марафона» также раздавали питьевую воду, а зрителей развлекали артисты. На концерте выступили более 20 вокальных и танцевальных коллективов.

Забег был бесплатным, а каждый желающий мог внести посильный вклад в помощь детям. Собранные средства помогут открыть в Бресте сенсорную комнату стоимостью несколько десятков тысяч евро, где будет бесплатно проводиться коррекционно-педагогическая реабилитация детей с инвалидностью.

Получателем финансовой поддержки выступил Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Во время «Зеленого марафона» также посадили аллею добрых дел в районе проспекта Машерова. Она символизирует благородство и добродушие жителей Бреста.