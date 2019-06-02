В Минске покажут отцензурированную версию фильма об Элтоне Джоне

6 июня в Минске начинается прокат фильма «Рокетмен», рассказывающего историю мировой поп-звезды британского певца Элтона Джона.

Белорусский зритель увидит российскую прокатную версию этого фильма, из которой были вырезаны сцены гей-секса и употребления наркотиков. Из финальных титров также вырезана фотография Элтона Джона с супругом.

Общий хронометрах картины сократился на пять минут.

Прокатчик фильма в России компания «Централ партнершип» подтвердила удаление некоторых сцен из фильма, объяснив, что это было сделано «для соответствия картины законодательству России».

Министерство культуры России заявило, что не давало рекомендаций прокатчику об удалении сцен из фильма. По словам представителя ведомства, решение удалить сцены принадлежит исключительно самой компании, сообщают «Ведомости».

Создатели фильма «Рокетмен» и Элтон Джон опубликовали совместное заявление, в котором обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.

«Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергать "Рокетмена" цензуре на российском рынке», — говорится в сообщении, опубликованном на странице музыканта в Facebоok.

В заявлении отмечается, что прокатчик, вырезав отдельные сцены, лишил аудиторию возможности посмотреть фильм в том виде, в каком он был задуман. «Это печальное отражение расколотого мира, в котором мы живем, и того, как он жестоко может отвергать любовь между двумя людьми», — говорится в сообщении.

«Рокетмен» — это песня Элтона Джона, выпущенная в 1972 году в альбоме Honky Château. Песня входит в «500 величайших песен всех времен» по версии Rolling Stone.

Мировая премьера «Рокетмена» фильма состоялась 16 мая на Каннском кинофестивале. На IMDB фильм имеет рейтинг 7,7.