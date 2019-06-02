В Бресте около 140 противников аккумуляторного завода вышли на площадь Ленина

В Бресте 2 июня на площади Ленина в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. В это же время на площади проходил организованный местными властями концерт участников хореографического фестиваля «Танцевальная радуга».

Аккумуляторный завод. Фото mediabrest.by

Как отметил правозащитник Владимир Величикин, количество людей, которые приходят по воскресеньям на площадь, снизилось. По его словам, это связано с тем, что активисты заняты круглосуточными дежурствами, которые с начала мая ведутся возле завода.

Сегодня на площадь вышло около 140 человек. Основной темой встречи стало сообщение в «Брестской газете» о перенесении срока приемки в эксплуатацию аккумуляторного завода с мая на июнь.

Активист Дмитрий Бекалюк считает, что это произошло потому, что объект «не соответствует требованиям экологической безопасности», при том, что он получил положительное заключение государственной экологической экспертизы

Участники встречи заявили, что продолжат круглосуточные дежурства возле предприятия. Они по-прежнему уверены, что предприятие уже выпускает продукцию, несмотря на то, что официально еще не запущено.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:45, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до ЦУМа на проспекте Машерова.