Фотофакт. В Минске впервые прошли соревнования Клуба операторов строительной техники

1 июня в историческом центре Минска состоялись соревнования Клуба операторов строительной техники. Два лучших оператора по итогам соревнований будут представлять Беларусь в Швеции в гранд-финале.

Соревнование организовано компанией «СпецЕвроТех» — эксклюзивным дилером строительной техники Volvo. Участникам предстояло пройти два этапа, задания выполнялись на экскаваторах.

Всего на соревнования зарегистрировалось более 80 человек.

На первом этапе участникам было необходимо, используя только ковш экскаватора, собрать башню из деревянных блоков, а на нее поставить ведро с водой. Задание второго этапа — с помощью «пальца» сбить с конусов теннисные мячики.

Победитель определялся по лучшему времени и по меньшему количеству ошибок. Лучшим оказался Александр Мороз, второе место занял Эдуард Жук. Они будут представлять Беларусь в гранд-финале в шведском городе Эскильстуна.

Первые соревнование европейского Клуба операторов стротельной техники прошли в 1998 году в немецком Нюрнберге.