Александр Глеб ушел из БАТЭ

38-летний полузащитник Александр Глеб расстался с борисовским БАТЭ. Действие контракта прекращено по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

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Глеб является воспитанником минского «Динамо», но именно БАТЭ стал для него трамплином в большой футбол. Глеб-старший четыре раза возвращался в борисовский клуб, в сумме сыгран за БАТЭ 124 матча, в которых забил 8 голов, став шестикратным чемпионом Беларуси.

В карьере полузащитника также были немецкие «Штутгарт» и «Вольсфсбург», английские «Арсенал» и «Бирмингем», испанская «Барселона», турецкие «Коньяспор» и «Генчлербирлиги», а также российские «Крылья Советов».

Александр Глеб является первым и пока единственным белорусом, сыгравшим в финале Лиги чемпионов (с «Арсеналом»), и первым, выигравшим этот турнир «(с «Барселоной»).

За национальную сборную Беларуси Глеб-старший провел 80 матчей.