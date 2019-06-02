В Санкт-Петербурге открывается легальный бордель Dolls Hotel

5 июня в Санкт-Петербурге открывается досуговый центр для взрослых Dolls Hotel, в состав которого входит первый в России легальный бордель.

Центр Dolls Hotel представляет из себя гостиницу с возможностью аренды секс-кукол. Куклы разработаны российской компанией ООО НПК «ИМО» и выпущены на рынок под брендом HUMBLE.

В легальном борделе в Санк-Петербурге в том числе будет представлена последняя разработка компании — секс-кукла Amina. Как заявляет производитель, влагалище куклы обладает возможностью массажа с одновременным всасыванием (имитация минета). При этом частота массажа и сила всасывания регулируются специальным пультом.

Как и все куклы в Dolls Hotel, Amina сделана из медицинского силикона, использующегося в пластической хирургии.

В апреле 2018 года первый в России досуговый центр для взрослых Dolls Hotel открылся в Москве.