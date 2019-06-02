Туристы из Беларуси застряли на скале в Крыму. Их снимали спасатели

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Помощь спасателей понадобилась группе туристов — мужчине, женщине и ребенку — застрявших на опасном скальном участке в районе горы Сокол возле ущелья Шайтан-Дере в Крыму.

Фото mchs.rk.gov.ru

Туристов, пытавшихся самостоятельно спуститься по сложному скальному участку, вечером 1 июня заметил сотрудник «КРЫМ-СПАС», который проезжал мимо. Он вызвал спасательную службу. Из Судака прибыли три спасателя, которые с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали туристов в безопасное место.

Спасенными оказались двое жителей Витебска — мужчина 1983 года рождения и ребенок 2009 года рождения, а также девушка 1988 года рождения — жительница Красногвардейского района Крыма.

В медицинской помощи туристы не нуждались, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
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Тэги: Крым белорусские туристы

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