Туристы из Беларуси застряли на скале в Крыму. Их снимали спасатели

Помощь спасателей понадобилась группе туристов — мужчине, женщине и ребенку — застрявших на опасном скальном участке в районе горы Сокол возле ущелья Шайтан-Дере в Крыму.

Фото mchs.rk.gov.ru

Туристов, пытавшихся самостоятельно спуститься по сложному скальному участку, вечером 1 июня заметил сотрудник «КРЫМ-СПАС», который проезжал мимо. Он вызвал спасательную службу. Из Судака прибыли три спасателя, которые с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали туристов в безопасное место.

Спасенными оказались двое жителей Витебска — мужчина 1983 года рождения и ребенок 2009 года рождения, а также девушка 1988 года рождения — жительница Красногвардейского района Крыма.