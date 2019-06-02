В Березе молодой мужчина выпал с балкона пятого этажа

35-летний мужчина выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома в Березе Брестской области. Инцидент имел место 2 июня примерно в полдень.

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С многочисленными телесными повреждениями мужчина доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Как уже выяснили следователи, в квартире проживает друг пострадавшего. Сегодня друг отмечал день рождения. Мужчины вместе выпивали.

Сейчас сотрудники Березовского райотдела Следственного комитета устанавливают другие обстоятельства чрезвычайного происшествия.