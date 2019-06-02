Блогера Сергея Петрухина задержали, когда он вел стрим, и обвиняют в мелком хулиганстве

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В Бресте 2 июня задержан и помещен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД местный блогер Сергей Петрухин.

Фото svaboda.org

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, блогера задержали около 12:45 на перекрестке улиц Советской и Маяковского два сотрудника ОМОНа. Они посадили Петрухина в автомобиль и увезли.

Блогер вел видеотрансляцию с шествия противников аккумуляторного завода по улицам Пушкинской и Советской к кинотеатру «Беларусь», которое прошло после встречи на площади Ленина.


В Бресте около 140 противников аккумуляторного завода вышли на площадь Ленина

«Петрухина доставили в Ленинский РОВД. Там, насколько мне известно, на него составили протокол по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и до суда поместили в ИВС», — сообщил Величкин.

Блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов в своем проекте «Народный репортер» на YouTube освещают ситуацию вокруг аккумуляторного завода под Брестом, против которого протестуют представители общественности. Блогеров неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.

 
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Тэги: задержание блогера аккумуляторный завод Персона: Владимир Величкин Сергей Петрухин Город: Брест

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