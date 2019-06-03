В сериале «Чернобыль» использован реквизит киностудии «Беларусьфильм»

При съемках популярного сериала «Чернобыль» его создатели использовали реквизит киностудии «Беларусьфильм». Об этом сообщил генеральный директор киностудии Владимир Карачевский.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» он отметил , что «коллеги, которые производили фильм, хорошо знают возможности «Беларусьфильма», нашу богатую костюмерную, оружейную и реквизиторскую базу, и использовали наши возможности».

На вопрос почему сериал не снимали в Минске, Карачевский отметил, что «у нас сложно найти локации, где представлены заброшенные предприятия».

Карачевский также отметил, что Беларусь необходимо открывать для кинопроизводителей со всего мира. В качестве примера он привел Хорватию и Черногорию, на территории которых снимался сериал «Игра престолов», что способствовала притоку туристов.

«Мы должны открывать нашу страну для кинопроизводителей со всего мира, — сказал он. — Нужно создавать отдельную программу — и такой опыт есть у всех наших соседей, — и первое, рассмотреть возможность введения системы рибейтов. Речь идет о возврате кинокомпаниям части затрат на производство фильмов. Мы начали работу над этим».

По словам Карачевского, в год «Беларусьфильм» может выпускать до 40 фильмов разных форматов (аннимационных и документальных — БелаПАН). В настоящее время в производстве находятся семь картин, производство еще четырех планируется запустить до конца года.

«Планы у нас большие, но сам процесс небыстрый. Это не только получение финансирования, но и отбор сценариев, расчеты все, — сказал он. — Мы сейчас ищем хороший сценарий для современного фильма о нашей современной Беларуси, потому что, мне кажется, эта тема у нас не досказана, а белорусам есть, чем гордится».

Карачевский также рассказал о съемках фильма «Купала», в котором задействованы белорусские актеры, а на главную роль приглашен актер из Латвии. На роль Янки Купалы предлагалось более 30 кандидатур, отметил Карачевский. «Планируем осенью начать фестивальную историю фильма», — сообщил гендиректор киностудии.