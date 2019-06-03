Белорусам стало проще попасть в Бразилию

В посольстве Бразилии в Минске 3 июня открывается консульский отдел.

Попасть на бразильский карнавал для белорусов стало проще

Как сообщил БелаПАН вице-консул посольства Рейналдо Виотто, отдел будет работать:

в понедельник-четверг с 10:00 до 12.00 и с 13:00 до 15:00;

в пятницу — с 10:00 до 13:00.

Отдел будет оказывать все виды консульских услуг.

Виотто отметил, что для посольств Бразилии общепринятой практикой является наличие консульского отдела. «Наше посольство в Минске было одним из немногих бразильских посольств без консульства, наш случай здесь был редким исключением. И мы посчитали, что пришло подходящее время, чтобы открыть консульский отдел», — сказал дипломат.

Он уточнил, что для посещения Бразилии в туристических целях белорусам виза не нужна, но ее необходимо получать в случае, если белорус едет в Бразилию на работу или учебу. Безвизовый режим между Беларусью и Бразилией действует с 25 ноября 2016 года.

«Что касается бразильских туристов в Беларуси, то в 2015 году было 400 человек, в 2016-м — 600, в 2017-м — 1.350. Точные цифры неизвестны из-за открытой границы с Россией. В прошлом году, когда чемпионат мира проходил в соседней с вами Россией, нам сообщили о 942 бразильцах», — сказал Виотто.

По данным посольства, в Беларуси проживает около 20 граждан Бразилии. Некоторые из них помимо бразильского имеют второе гражданство.

Открытие консульского отдела в Минске будет способствовать дальнейшему развитию отношений между Беларусью и Бразилией, отметил вице-консул. «Но прежде всего это будет удобно для людей — ведь им больше не придется ездить в Москву для получения консульских услуг, — добавил он. — Мне кажется, люди будут очень рады открытию консульства в Минске. Последние два-три года возникали дополнительные сложности с поездками в Москву из-за невозможности воспользоваться поездами (иностранцы должны въезжать в Россию через международные пункты пропуска, которых нет на границе между Россией и Беларусью. — БелаПАН.). Для граждан Беларуси ничего не изменилось, а для граждан Бразилии такая ситуация была большой проблемой».

Рейналдо Виотто рассчитывает на увеличение туристического потока между Беларусью и Бразилией. В частности, отметил он, безвизовый режим и фестиваль Vulitsa Brasil, который проводится в Минске, способствовали тому, что число бразильских туристов в Беларуси увеличилось втрое. «Полагаю, что и туристов из Беларуси, посещающих Бразилию, становится больше», — сказал вице-консул посольства.