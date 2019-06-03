Брестское «Динамо» вернулось на первое место

Победив в матче десятого тура чемпионата Беларуси по футболу «Слуцк», брестское «Динамо» вернулось на 1-е место в турнирной таблице.

Брестчане в гостях были сильнее случчан – 3:1.

Также в воскресенье прошли еще две встречи: в Гродно «Неман» минимально уступил «Славии» – 0:1, а в столичном дерби между «Торпедо» и «Минском» был подписан безголевой мир – 0:0.

Остальные встречи прошли в пятницу и субботу. Напомним их результаты:

После десяти туров турнирная таблица выглядит следующим образом:

Динамо (Бр) – 26; БАТЭ – 24; Шахтер 24 Ислочь – 21; Динамо (Мн) – 19; Торпедо-БелАЗ – 17; Славия – 16; Неман – 13; Витебск – 13; Городея – 12; Гомель – 7; Дняпро – 7; Энергетик-БГУ – 7; Минск – 6; Слуцк – 6; Торпедо (Мн) – 5.

Следующий тур пройдет после паузы, вызванной матчами национальной сборной:

14.06.

«Минск» – «Неман»;

«Городея» – «Торпедо» (Мн).

15.06.

«Дняпро» – «Ислочь»;

«Торпедо-БелАЗ» – «Витебск»;

«Славия» – «Слуцк».

16.06.