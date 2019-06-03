Брестское «Динамо» вернулось на первое место
Победив в матче десятого тура чемпионата Беларуси по футболу «Слуцк», брестское «Динамо» вернулось на 1-е место в турнирной таблице.
Брестчане в гостях были сильнее случчан – 3:1.
Также в воскресенье прошли еще две встречи: в Гродно «Неман» минимально уступил «Славии» – 0:1, а в столичном дерби между «Торпедо» и «Минском» был подписан безголевой мир – 0:0.
Остальные встречи прошли в пятницу и субботу. Напомним их результаты:
- «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ» – 1:0;
- «Шахтер» – «Дняпро» – 3:1;
- «Энергетик-БГУ» – «Городея» – 0:0;
- «Витебск» – «Динамо» (Мн) – 1:3;
- «Гомель» – БАТЭ – 0:2.
После десяти туров турнирная таблица выглядит следующим образом:
- Динамо (Бр) – 26;
- БАТЭ – 24;
- Шахтер 24
- Ислочь – 21;
- Динамо (Мн) – 19;
- Торпедо-БелАЗ – 17;
- Славия – 16;
- Неман – 13;
- Витебск – 13;
- Городея – 12;
- Гомель – 7;
- Дняпро – 7;
- Энергетик-БГУ – 7;
- Минск – 6;
- Слуцк – 6;
- Торпедо (Мн) – 5.
Следующий тур пройдет после паузы, вызванной матчами национальной сборной:
14.06.
- «Минск» – «Неман»;
- «Городея» – «Торпедо» (Мн).
15.06.
- «Дняпро» – «Ислочь»;
- «Торпедо-БелАЗ» – «Витебск»;
- «Славия» – «Слуцк».
16.06.
- БАТЭ – «Шахтер»;
- «Динамо» (Бр) – «Гомель»;
- «Динамо» (Мн) – «Энергетик-БГУ».