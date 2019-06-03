Брестское «Динамо» вернулось на первое место

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Победив в матче десятого тура чемпионата Беларуси по футболу «Слуцк», брестское «Динамо» вернулось на 1-е место в турнирной таблице.

Брестчане в гостях были сильнее случчан – 3:1.

Также в воскресенье прошли еще две встречи: в Гродно «Неман» минимально уступил «Славии» – 0:1, а в столичном дерби между «Торпедо» и «Минском» был подписан безголевой мир – 0:0.

Остальные встречи прошли в пятницу и субботу. Напомним их результаты:

  • «Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ» – 1:0;
  • «Шахтер» – «Дняпро» – 3:1;
  • «Энергетик-БГУ» – «Городея» – 0:0;
  • «Витебск» – «Динамо» (Мн) – 1:3;
  • «Гомель» – БАТЭ – 0:2.

После десяти туров турнирная таблица выглядит следующим образом:

  1. Динамо (Бр) – 26;
  2. БАТЭ – 24;
  3. Шахтер 24
  4. Ислочь – 21;
  5. Динамо (Мн) – 19;
  6. Торпедо-БелАЗ – 17;
  7. Славия – 16;
  8. Неман – 13;
  9. Витебск – 13;
  10. Городея – 12;
  11. Гомель – 7;
  12. Дняпро – 7;
  13. Энергетик-БГУ – 7;
  14. Минск – 6;
  15. Слуцк – 6;
  16. Торпедо (Мн) – 5.

Следующий тур пройдет после паузы, вызванной матчами национальной сборной:

14.06.

  • «Минск» – «Неман»;
  • «Городея» – «Торпедо» (Мн).

15.06.

  • «Дняпро» – «Ислочь»;
  • «Торпедо-БелАЗ» – «Витебск»;
  • «Славия» – «Слуцк».

16.06.

  • БАТЭ – «Шахтер»;
  • «Динамо» (Бр) – «Гомель»;
  • «Динамо» (Мн) – «Энергетик-БГУ».
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Тэги: футбол-Беларусь

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