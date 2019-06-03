На этой неделе ГАИ продолжит усиленно отрабатывать территорию всей страны

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Три дня начавшейся недели сотрудники Госавтоинспекции продолжат проведение специального мероприятия, которое началось 25 мая по всей стране.

Фото носит иллюстративный характер

Операция «Внимание – дети!» направлена на предотвращение детского травматизма на дорогах.

Инспекторы предупреждают, что вплоть по пятое июня включительно движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар (штраф за нарушение – две базовые величины).

Во время мероприятия ГАИ и иные службы и подразделения милиция общественной безопасности, усилят контроль соблюдения ПДД вблизи детских учреждений, а также проведут различные профилактические акции и мероприятия.
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Тэги: ГАИ Внимание — дети

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