Какую работу в Минске можно найти на этой неделе

/ Экономика
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В течение трех дней на этой неделе (4-6 июня) в Минске пройдут первые ярмарки вакансий, на которых можно будет найти себе работу.

По информации комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома ярмарки пройдут:

  • 4 июня с 10 до 12 часов по адресу: проспект Любимова, 14 (вакансии желающим представят ООО «Флайзис», Минский комбинат силикатных изделий, ООО «ПрофРезервГрупп»);
  • 5 июня с 10 до 12 часов по адресу: улица Я.Колоса, 69 (ОАО «АВТОСПЕЦТРАНС», ООО «Флайзис», ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова»);
  • 6 июня с 10 до 12 часов по адресу: улица Щербакова, 32 (ООО «Флайзис», ООО «Данипол»).

Ранее сообщалось, что правительство установило перечень территорий «с напряженной ситуацией на рынке труда». В него включены 52 из 118 райнов республики, а также отдельно город Бобруйск.
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Тэги: ярмарка вакансий рынок труда безработица Город: Минск

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